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美解凍對台軍援 陸外交部：向台獨分裂勢力發錯誤信號 堅決反對

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人林劍。（取自大陸外交部官網）

美國總統川普政府日前釋出先前凍結的53億美元外交援助，包括用於台灣計畫的8.7億美元。大陸外交部發言人林劍26日表示，美國向台灣提供軍事援助，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重侵犯中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方歷來堅決反對。

人民日報報導，林劍提到，敦促美方停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定。中方將密切關注形勢發展，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

川普一上任便下令暫停所有外援資金90天，美國官員及國際人道組織爭相尋求豁免。美國國務卿魯比歐曾稱，所有外援皆須符合川普的「美國優先」政策，1月下旬宣布豁免中東主要盟友以色列、埃及與包括糧食在內的人道主義援助，放行相關經費。

路透先前報導，川普政府釋出先前凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，安全豁免包括用於台灣計畫的8.7億美元、協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元等。

先前針對2024年12月21日美國宣布向台灣提供軍援軍售，大陸外交部發言人表示，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違背美方領導人不支持「台獨」承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。

發言人當時稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方「以武助獨」只會引火焚身，「以台制華」註定不會得逞，「中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。」

主權 川普 美國

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