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國台辦稱陸權宜輪被押是政治操弄 陸委會：依法查處中

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
具陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，25日涉嫌拖斷台澎三號海纜，船隻及8名陸籍船員被海巡署押返安平港調查偵辦，大陸國台辦26日稱批評「民進黨當局」企圖政治操弄。陸委會對此回應，全案已由司法機關依法查處中。（本報系資料照片）
具陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，25日涉嫌拖斷台澎三號海纜，船隻及8名陸籍船員被海巡署押返安平港調查偵辦，大陸國台辦26日稱批評「民進黨當局」企圖政治操弄。陸委會對此回應，全案已由司法機關依法查處中。（本報系資料照片）

具陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪25日涉嫌拖斷台澎三號海纜，船隻及8名陸籍船員被海巡署押返安平港調查偵辦。大陸國台辦26日稱，這是「常見海上事故」，批評「民進黨當局」企圖政治操弄，不得人心。陸委會對此回應，全案已由司法機關依法查處中，並無刻意渲染或政治操弄問題。

陸委會26日透過書面表示，海底電纜為國家關鍵基礎設施，涉及我國與全球通訊安全，政府相關機關高度關注並持續強化對於海底電纜之安全防護，以增強通訊基礎設施之韌性。

陸委會指出，本案海巡署業將該貨輪押返台南安平港，全案依國安層級處理原則，已由司法機關依法查處中，待事實真相釐清後，再依法進行後續處置，並無刻意渲染或政治操弄問題。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日上午在例行記者會表示，全球每年約有百餘起海底光纜（海底電纜）損壞事件，是常見海上事故。「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，刻意渲染，企圖政治操弄，不得人心。她並表示，相關情況陸方也在核實當中。

由於「宏泰」貨輪上有8名陸籍船員，兩岸是否就此循相關機制溝通？朱鳳蓮則稱，必須指出，影響兩岸協議執行的根本原因，是因民進黨當局拒絕不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。

另外，陸委會先前表示，將修訂兩岸條例，將國人申領大陸居住證納入規管，朱鳳蓮26日表示，這是對兩岸關係的嚴重挑戰，並批評民進黨目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流。

對此，陸委會強調，中共為了推動融台措施，甚至透過台灣的在地協力者，以各種促銷方式招攬國人赴陸申辦居住證等身分證件，混淆兩岸人民身分目的昭然若揭，我方當然要所應對。

民進黨 海巡署 陸委會

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