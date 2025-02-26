中共2025年對台工作會議 強調掌握兩岸關係主導權

中共2025年對台工作會議25日至26日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，要把握兩岸關係主導權和主動權，反「台獨」、反外部勢力干涉，並稱支持大陸台商台企發展。

以往中共中央每年都會召開對台工作會議，今年的會議依循往例在春節前後舉行。據新華社今天報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責人出席會議。

王滬寧表示，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略。深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進統一大業。

王滬寧表示，要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣民眾共享中國式現代化發展機遇和成果。要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。

王滬寧又稱，要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局；要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣民眾，堅定支持愛國統一力量，堅決打擊「台獨挑釁」行徑，塑造必然統一大勢。

王滬寧最後提到，要加強中共中央對台工作的集中統一領導，確保中共中央對台決策部署落到實處。