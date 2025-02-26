快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

中共2025年對台工作會議 強調掌握兩岸關係主導權

中央社／ 北京26日電
中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（左）。聯合報系記者廖士鋒／攝影
中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（左）。聯合報系記者廖士鋒／攝影

中共2025年對台工作會議25日至26日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，要把握兩岸關係主導權和主動權，反「台獨」、反外部勢力干涉，並稱支持大陸台商台企發展。

以往中共中央每年都會召開對台工作會議，今年的會議依循往例在春節前後舉行。據新華社今天報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責人出席會議。

王滬寧表示，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略。深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進統一大業。

王滬寧表示，要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣民眾共享中國式現代化發展機遇和成果。要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。

王滬寧又稱，要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局；要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣民眾，堅定支持愛國統一力量，堅決打擊「台獨挑釁」行徑，塑造必然統一大勢。

王滬寧最後提到，要加強中共中央對台工作的集中統一領導，確保中共中央對台決策部署落到實處。

中共 王滬寧

延伸閱讀

兩會風向 聚焦美中台關係

警惕「雙普關係」？ 習近平與普亭本月二度通話被解讀

馬雲見完習近平後… 阿里宣布3年砸3800億投資AI

和普亭通話談及俄烏！習近平提「真朋友」：樂見俄國為化解衝突作出努力

相關新聞

國台辦稱陸權宜輪被押是政治操弄 陸委會：依法查處中

具陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪25日涉嫌拖斷台澎三號海纜，船隻及8名陸籍船員被海巡署押返安平港調查偵辦。大陸國台辦2...

擬納管陸居住證 陸委會：混淆人民身分必須應對

陸委會擬修正兩岸條例，納管台灣民眾在陸申領居住證等狀況，中國大陸國台辦聲稱，這是對於兩岸關係的嚴重挑戰；陸委會今天回應，...

美解凍對台軍援 陸外交部：向台獨分裂勢力發錯誤信號 堅決反對

美國總統川普政府日前釋出先前凍結的53億美元外交援助，包括用於台灣計畫的8.7億美元。大陸外交部發言人林劍26日表示，美...

中共2025年對台工作會議 強調鞏固國際社會堅持一中原則

中共2025年對台工作會議25日至26日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，要堅決反對和遏制「外部勢...

習近平審閱高官書面述職 要求應對國內外形勢變化

中共總書記習近平近日審閱政治局委員等黨內高官向他書面述職並提出要求。他表示，要沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，推動經濟...

王大陸涉逃兵 陸國台辦：把台灣變「火藥桶」必遭民眾反對

近日藝人王大陸涉嫌逃避兵役廣受廣論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上就此事回應說，「我們不評論個案」，但接著抨擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。