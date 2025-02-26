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中共2025年對台工作會議 強調鞏固國際社會堅持一中原則

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共2025年對台工作會議25至26日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，要堅決反對和遏制「外部勢力干涉」，鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的格局。新華網
中共2025年對台工作會議25至26日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，要堅決反對和遏制「外部勢力干涉」，鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的格局。新華網

中共2025年對台工作會議25日至26日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，要堅決反對和遏制「外部勢力干涉」，鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的格局。

新華社報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。

王滬寧指出，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推「祖國統一大業」。

王滬寧表示，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共用中國式現代化發展機遇和成果。

王滬寧提到，要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。要堅決反對和遏制外部勢力干涉，「鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局」。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。

中共 王滬寧

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