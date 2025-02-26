習近平審閱高官書面述職 要求應對國內外形勢變化

中共總書記習近平近日審閱政治局委員等黨內高官向他書面述職並提出要求。他表示，要沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，推動經濟持續回升向好。

新華社今天報導，根據中共中央有關規定，近期包含中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，就2024年度工作向中共中央和習近平書面述職。

從2018年3月開始，政治局委員向習近平書面述職安排開始實施，之後擴大到中央書記處書記、全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，以及兩高黨組書記。

習近平審閱述職報告並提出多項要求，強調今年是「十四五」規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，改革發展穩定任務繁重。

他說，要推動高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。要增強政治能力，沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，推動經濟持續回升向好，穩步提高人民生活水準，確保社會大局穩定。

習近平並提到，要錘煉黨性、提高思想覺悟，樹立和踐行正確政績觀，加強調查研究，嚴格落實中央8項規定及其實施細則精神，自覺履行管黨治黨政治責任。