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王大陸涉逃兵 陸國台辦：把台灣變「火藥桶」必遭民眾反對

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾反對。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾反對。記者陳政錄／攝影

近日藝人王大陸涉嫌逃避兵役廣受廣論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上就此事回應說，「我們不評論個案」，但接著抨擊，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾的反對。

朱鳳蓮26日主持國台辦例行記者會，就台美交往、總統賴清德近日言論做出回應。

就王大陸涉嫌逃兵廣受兩岸民眾討論，朱鳳蓮首先說，「我們不評論個案」。她接著說，值得深思的是，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷「以武謀獨」，購買大量所謂先進武器，煽動兩岸對立對抗，企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾的反對。

朱鳳蓮也就台灣考慮採購美方軍備評論說，「花錢獻媚是民進黨當局的慣用伎倆」，稱台灣不惜花費數千億元新台幣的巨資，向美國納上「投名狀」，把台灣變成「火藥桶」，肥的是美國軍火商，苦的是台灣老百姓，害的是台灣的安寧。

她說，正告民進黨當局，「保護費」保不了「台獨」，「棋子」終將變「棄子」。

至於賴清德表示國防預算將占GDP的3%，和在日前會見美國前白宮副國安顧問博明，期盼與美國共同打造「非紅供應鏈」，朱鳳蓮說，堅決反對民進黨當局「賣台媚美」、「倚外謀獨」的行徑。她還說，美國歷來奉行美國利益優先，當台灣價值被榨乾，結局就是從「棋子」變成「棄子」，在這種情況下，賴清德賣身投靠，「真是可笑又可悲」。

朱鳳蓮說，「台獨」與台海和平水火不容，「台灣是中國的台灣，任何人、任何勢力想把台灣從中國分裂出去，14億多中國人民絕不答應，英勇善戰的中國人民解放軍絕不答應。」她稱3%也好，10%也罷，不但保護不了台灣，反而會讓台灣變成「火藥桶」。

朱鳳蓮還對美國總統川普點名「台灣搶走美國的晶片生意」一事評論，稱民進黨當局為謀取私利，對外部勢力予取予求，一再出賣台灣民眾和企業的利益福祉，這種行徑遭到愈來愈多台灣民眾和企業的反對。

台獨 朱鳳蓮 美國

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