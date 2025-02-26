我將規管大陸居住證 陸國台辦：嚴重挑戰兩岸關係

陸委會日前表示，因有愈來愈多國人在大陸申領居住證、定居證及身分證，將修訂兩岸，將有關事項納入規管。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，民進黨的目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流，現在以此為藉口聲稱將修訂兩岸條例，是對兩岸關係的嚴重挑戰。

就陸委會擬修訂兩岸條例，規管台灣民眾在大陸申領居住證。朱鳳蓮26日在例行記者會上表示，民進黨當局故意混淆台胞證、居住證等各類證件概念，打壓相關人員，其目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流。

她說，現在以此為藉口，聲稱將修訂「兩岸人民關係條例」，其用心險惡，影響惡劣，是對兩岸關係的嚴重挑戰，如一意孤行，必將自食惡果。

另，對於去年馬英九基金會邀請陸生來台後，台大學生發動罷免接待的社科院學生會會長郭又睿，以及未來大陸要如何「抓住台灣年輕人的心」的提問，朱鳳蓮回答，這是民進黨當局發動側翼勢力製造「綠色恐怖」的又一拙劣伎倆。

她說，去年台灣青年學生到大陸交流，與大陸學生熱絡互動，其樂融融；大陸高校師生赴台參訪，也受到台灣各界熱烈歡迎。兩岸青年你來我往，互學互鑑，為兩岸同胞所樂見。

朱鳳蓮表示，民進黨害怕兩岸青年走近走親，迫害支持兩岸交流的老師和學生，意圖製造「寒蟬效應」，煽動兩岸對立對抗。她稱要正告民進黨當局，加強兩岸青年交流交往，是兩岸同胞的共同願望，倒行逆施必將遭到台灣廣大青年的強烈反對。

同場記者會上，朱還提到，中共總書記習近平日前出席民營企業座談會並發表重要講話，深刻體現了對民營企業發展的全面部署，我們將落實講話精神，積極完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，持續落實落細惠及兩岸同胞福祉的政策措施，不斷加強深化兩岸融合發展的政策供給，切實為兩岸同胞謀利造福。