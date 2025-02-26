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湖北台辦來台有約晤？國台辦否認 稱政治操弄「可笑又可惡」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日說，陸委會稱湖北省台辦負責人同意與他們見面一事「並不屬實」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日說，陸委會稱湖北省台辦負責人同意與他們見面一事「並不屬實」。記者陳政錄／攝影

今年上海台辦主任金梅未被獲准來台，但湖北省台辦主任程良勝則於日前順利率舞龍技藝團赴苗栗表演，陸委會表示差別在「有約晤」。不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日否認這一說法，表示「陸委會稱湖北省台辦負責人同意與他們見面一事，並不屬實」，並指民進黨對交流活動政治操弄「可笑又可惡」。

面對大陸祭出「懲獨22條」，陸委會以拒絕發對岸涉台系統「一把手」來台許可反制，陸委會亦表示，大陸台辦官員來台會要求與其約晤，若不願意就不會允許對方來台，這是基本原則。

但對於陸委會副主委梁文傑說，程良勝獲准來台原因出於雙方有約晤一事，朱鳳蓮26日回應，「陸委會稱湖北省台辦負責人同意與他們見面一事，並不屬實。」

她表示，無論是上海市台辦，或是湖北省台辦，都是在春節期間赴台交流，帶去本地同胞對台灣同胞的美好祝福，與台灣同胞共慶佳節、共迎新春。民進黨當局對這樣行之有年的交流活動硬要搞政治操弄，可笑又可惡。

日前，海基會秘書長羅文嘉也表示，當天與程良勝進行約晤的是海基會副秘書長蔡孟君，並重申大陸台辦系統官員來台交流或考察，陸委會專案同意前提為在台與對等層級官員約晤，若陸委會不方便進行，就由海基會執行。

苗栗縣長鍾東錦後來則澄清「這是不期而遇」，稱沒有所謂的約晤，梁文傑也不在現場。羅文嘉說，雙方在苗栗縣政府進行約晤，一切順利，這本來可以是很好的案例，可惜事後看到鍾東錦對外說「這是不期而遇」，違反兩岸兩會進行交流時的承諾與默契。

海基會 陸委會

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