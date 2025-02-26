習近平：沉著應對國內外形勢變化 擴大高水平對外開放

美國總統川普重返白宮後，持續推出關稅、產業政策，最新還傳出正計劃加強限制大陸的半導體管制，在此背景下，大陸官媒26日報導，中共總書記習近平表示，要沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟持續回升向好。

彭博25日引述知情人士稱，美國官員最近會見日本和荷蘭同行，討論限制東京威力科創、艾司摩爾工程師維護在大陸的半導體設備等問題。

新華社26日報導，中共中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，近期向黨中央和總書記習近平述職。

報導指，習近平審閱述職報告並提出重要要求，強調今年是「十四五」規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，改革發展穩定任務繁重。

習近平表示，堅定不移貫徹落實黨中央大政方針和決策部署，推動高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

習近平提出，要增強政治能力，沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟持續回升向好，穩步提高人民生活水平，確保社會大局穩定。