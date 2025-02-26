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大陸偷渡客淘寶買小艇、破壞舊手機 管碧玲：模組化如戰術

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

近日大陸男子搭小艇偷渡事件頻傳，海委會主委管碧玲表示，中國大陸利用小目標的偷渡案直搗黃龍，海巡在第一線查緝，明顯體察到犯罪的背後隱含中國對台灰色襲擾的戰術，「因為他們的行徑有一定的模組」。

管碧玲說，海巡署查獲很多偷渡案件，沒有對外揭露，這些偷渡客會先在淘寶購買一艘小艇就過來，落網後的說法也幾乎「模組化」，而且在台灣沒接應、也沒有來台生活所需的準備，說詞卻都是嚮往台灣，要來台灣生活。

管碧玲指出，這些偷渡客會破壞，或根本不攜帶平時使用的通訊設備，手機不是帶新的，就是2支手機中會刻意留下新的、破壞舊的手機，在過去生活軌跡設下斷點，導致我方科技取證困難。

管碧玲說，這些偷渡客不以上岸為目的，而已被發現、被逮捕為目的，「這些模組化的行動，太多的偶然，背後一定有一個必然」，讓人懷疑這是灰色襲擾戰術的一環。

海委會主委管碧玲（右三）今天出席海巡偵防分署緝毒查菸記者會，頒發加菜金給偵辦人員。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲（右三）今天出席海巡偵防分署緝毒查菸記者會，頒發加菜金給偵辦人員。記者王勇超／攝影

偷渡 海巡署 管碧玲

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