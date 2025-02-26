大陸海警稱金門海域常態執法 海巡署駁斥：「常態騷擾」已驅離

海巡署指出，昨日中國大陸海警局在微博網頁版，表示福建海警在金門附近海域依法開展常態化執法巡查，與事實不符，海巡署嚴正駁斥。

海巡署說，昨日下午2時55分，中國海警「14602」 、「14605」、「14515」 及「14608」等4艘船，自金門料羅東南及翟山西南海域同時航入我國水域，沿著限制水域線編隊航行侵擾金門水域，海巡署預置4艘巡防艇，立即前往併航監控，並以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程錄影蒐證，海警船遭我方驅離後，於下午5時航出金門限制水域。

海巡署表示，2024年2月14日金門事件後，中國海警自同年2月18日起，在金門水域進行所謂的「執法巡查」，7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾，迄今已達60次，平均每月4次，每次歷時2小時，從其航行態樣分析，已成為「常態性騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。