批我封殺陸3校荒謬 國台辦對恢復陸生來台「下但書」

教育部為保護青少年免於統戰，封殺大陸統戰部管轄的華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院3校，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日說，這是假借防範「統戰」之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實。至於是否恢復陸生來台，她回應，民進黨應儘早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是變著花招，企圖製造不承認「九二共識」兩岸也能協商對話的假象。

朱鳳蓮26日主持國台辦例行記者會，她首先介紹大陸大專院校2025年港澳台聯合招生啟動情況，表示目前持有台灣居民往來大陸通行證，或台灣居民居住證和在台灣居住的有效身分證明，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可通過多種途徑報考大陸高校本科或研究生。

至於對於華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院三校遭我方封殺，不准交流，朱鳳蓮回稱，多年來暨南大學、華僑大學培養了大批優秀學生，包括港澳台僑學生，為加強大陸與港澳台的聯繫作出了重要貢獻，民進黨當局有關人士聲稱所謂「保護青少年免予被統戰」純屬無稽之談、荒謬至極。

朱鳳蓮抨擊，近年來，民進黨當局「聞統色變」、「逢中必反」，連兩岸高校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範「統戰」之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實，已經到了無底線、無下限的地步，必將遭到島內（指台灣）大中學校和青年學生及家長的強烈反對。

朱鳳蓮也稱，「統戰」凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，是在尊重多樣性中尋求一致性，找到最大公約數，畫出最大同心圓。她強調「統戰工作光明正當」，抨擊民進黨抹黑，不擇手段妄圖控制台灣民眾的思想，服務其「台獨」分裂圖謀。

至於我陸委會表示，大陸自2020年起因疫情暫停學位生來台就讀至今未恢復，和台灣正研議讓第三地陸生來台就學等。朱鳳蓮說，民進黨當局對立對抗思維不變，兩岸關係就不可能好。

她說，他們（指台方）若真心希望大陸學生恢復赴台就讀，就應儘早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是變著花招，企圖製造不承認「九二共識」兩岸也能協商對話的假象。

朱鳳蓮稱，大陸一直為台生提供同等待遇，反觀民進黨當局，對大陸學生赴台就讀設置許多不合理限制，給予許多不公平對待。「請問大家，在當前嚴峻的台海情勢下，面對種種的冷眼相待，冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就學？他們的家長能夠放心嗎？民進黨當局若真心的希望陸生赴台就讀，就應當盡快的改變錯誤做法，切實保障在台陸生的權益。」