領陸居住證擬納管 國台辦：嚴重挑戰兩岸關係
陸委會日前表示，台灣民眾領有中國大陸居住證、身分證等案例越來越多，正重新檢視相關規範。國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，這是對兩岸關係的嚴重挑戰。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。
朱鳳蓮表示，「民進黨當局」混淆台胞證、居住證等各類證件概念，打壓相關人員，干擾、破壞兩岸人民往來和交流。又以此為藉口，聲稱將修訂台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），是對兩岸關係的嚴重挑戰。
陸委會主委邱垂正18日表示，由於台灣民眾領有中國大陸居住證、身分證、定居證的相關案例越來越多，陸委會正在重新檢視相關規範與法制，努力在立法院新會期重啟修法納管。
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