陸兩會將至 國台辦：將為台青參與大陸民主創造條件

大陸即將召開全國「兩會」，期間涉台議題、中共總書記習近平是否發表涉台講話備受關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上表示，「兩會」是台灣同胞了解「中國特色社會主義制度」的重要窗口，大陸的「全過程人民民主」是最管用的社會主義民主，將為台灣同胞、尤其青年參與「全過程人民民主」創造更多條件。

所謂大陸全國「兩會」，是1959年以來歷年所召開的「中國人民政治協商會議」、「全國人民代表大會」的統稱。今年將分別於3月4日、5日在北京召開。屆時大陸全國的人大代表、政協委員將赴北京開會，期間大陸國務院總理李強將發表年度政府工作報告，上述代表、委員也將在各團組進行討論，提出修法意見。

因此，就兩會即將召開，朱鳳蓮26日在例行記者會上表示，「兩會」是集中反映和深入實踐「全過程人民民主」的重要平台，也是台灣同胞了解「中國特色社會主義制度」的重要窗口。

她說，發展全過程人民民主是「中國式現代化」的本質要求之一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐。

朱鳳蓮說，在全過程人民民主實踐中，全體人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督，依法透過各種途徑和形式管理國家事務，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

朱鳳蓮還提到，大陸人大代表、政協委員在全國兩會提出有利於促進「祖國統一」的意見和建議，我們都認真聽取和研究。她說，近年來也有越來越多台灣同胞關注兩會、了解兩會，透過多種途徑為發展兩岸關係積極建言獻策。

因此，朱鳳蓮稱，我們將為台灣同胞，尤其是台灣青年，觀察、體驗、參與全過程人民民主創造更多條件、提供更多機會，充分聽取大家的意見建議，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，堅定推動兩岸關係和平發展、融合發展，與廣大台灣同胞一道推進「祖國統一」，共謀民族復興。

「全過程人民民主」是習近平2019年底提出的民主政治理念和術語。在大陸，現行採取的是有限制的部分「間接選舉」制度，例如約9億的適齡選民，可選舉村民委員會、居民委員會，縣級、鄉級和不設區地級市的人大代表，而更高級別的人大代表、地方行政長官，由下一級人大代表選舉產生，即所謂間接選舉。