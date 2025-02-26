快訊

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

目睹浪犬被撞！計程車司機不顧違規下車救狗還跟乘客拜託：能否先去醫院

曹興誠被爆與陸女婚外情 國台辦酸：道德敗壞、厚顏無恥

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就曹興誠的桃色風波，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，有些人道德敗壞，在醜行被曝光後，反而企圖無中生有，轉移視線，非常「厚顏無恥」。記者陳政錄／攝影
就曹興誠的桃色風波，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，有些人道德敗壞，在醜行被曝光後，反而企圖無中生有，轉移視線，非常「厚顏無恥」。記者陳政錄／攝影

近日被媒體人謝寒冰爆料與大陸女子婚外情的桃色風波，聯電創辦人曹興誠指控幕後黑手就是大陸國安部。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應稱，有些人道德敗壞，在醜行被曝光後，反而企圖無中生有，轉移視線，非常「厚顏無恥」。

曹興誠資助黑熊學院，領銜罷免藍委，近日遭爆料與大陸女子的桃色風波，與前民進黨立委趙天麟也曾被爆出，與陸籍張姓女子婚外情事件相似，兩人親密照均被外流。對此，朱鳳蓮26日在國台辦例行記者會做出上述回應。

朱鳳蓮說，「有些人道德敗壞，胡作非為，在醜行被曝光之後，不但不思道歉反省，反而企圖無中生有，轉移視線，是非常的厚顏無恥，豈有此理。」

另就近年兩岸互控間諜戰，中共黨媒《環球時報》也曾爆料，有台灣女間諜化身「知心姐姐」，接近來台交流的陸生，是否顯示兩岸關係倒退回「諜對諜」時代？朱鳳蓮說，間諜罪是危害國家安全的犯罪行為，大陸有關方面依法予以打擊，是為了維護國家安全，為了維護兩岸正常的交流交往秩序，與兩岸關係是否倒退無關。

2023年底，大陸國台辦也曾就趙天麟親密照被曝光，後宣布退出2024年立委選舉一事回應。朱鳳蓮當時說，大陸的立場非常明確，不介入台灣地區的選舉，對於相關參選人在私德方面存在的問題也沒有評論，但「我想有一點是很基本的，人民不希望看到私德有虧的人為自己服務。」

聯電創辦人曹興誠捲入桃色風波。圖／本報資料照片
聯電創辦人曹興誠捲入桃色風波。圖／本報資料照片

國台辦 朱鳳蓮

延伸閱讀

【重磅快評】從林智堅到曹興誠 綠營戰完台大戰清大

清大捐款羅生門 蕭旭岑：涉及沈君山人格 曹興誠應舉證

曹興誠捐清大1500萬陷羅生門 劉宏恩：盼清大人在法律上好好保護自己

黃士修：曹興誠私人賭債若由公司付 股東可告背信、侵占

相關新聞

蛇年首次公告 福建海警在金門近海「常態化執法巡查」

據中國海警局官方發布，25日，福建海警位金門附近海域依法展開「常態化執法巡查」，並指二月以來，福建海警持續加強金門附近海...

曹興誠被爆與陸女婚外情 國台辦酸：道德敗壞、厚顏無恥

近日被媒體人謝寒冰爆料與大陸女子婚外情的桃色風波，聯電創辦人曹興誠指控幕後黑手就是大陸國安部。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26...

遭紐澳抗議後 陸公布遵義艦南太實彈演練「不針對特定國家」

日前航行於澳洲東岸外海，進行實彈演習引發紐西蘭、澳洲抗議，大陸央視25日發布包括055型驅逐艦遵義艦、衡陽艦、微山湖艦組...

春哥侃陸／42座大城重洗牌 廣州深圳排名曝陸未來藍圖

近期中國大陸發展面臨內外大變局，對外有應對貿易戰、對內要推「超預期穩增長政策」，但同時由中國國務院覆批（簡稱「國批）」、引領著中國42個主要城市重新排列的「總規」—「國土空間總體規劃」，經歷8年已基本完成程序，這42座城市的功能定位隨著「國批」完成而有所洗牌，當中不僅涉及廣州與深圳的位階之爭，更牽動中共下一個新的五年規劃最重要的前期準備。 聯合報資深香港特派員李春，為讀者盤點這些主要城市名單，從中窺探中共中央當局的發展思路……

兩會前瞻／美中台新局 陸恐加強反獨促統

隨著賴清德總統就職和美國總統川普上任，台海「小兩岸」與美中「大兩岸」面臨新局，今年又逢中共制定實施反分裂國家法廿年，大陸...

影／海象轉好大陸海警又來！4艘船侵擾金門 海巡署驅離

近日金門地區受強烈東北季風影響，常有10級以上陣風，海象惡劣，但海巡署金馬澎分署第十二巡防區及所屬各隊仍堅守崗位，持續監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。