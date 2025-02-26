遭紐澳抗議後 陸公布遵義艦南太實彈演練「不針對特定國家」

日前航行於澳洲東岸外海，進行實彈演習引發紐西蘭、澳洲抗議，大陸央視25日發布包括055型驅逐艦遵義艦、衡陽艦、微山湖艦組成艦艇編隊，穿越第一島鏈，赴南太平洋某海域組織開展遠海實戰化演練，檢驗艦艇編隊協同作戰能力及特情處置能力。

大陸央視報導，訓練現場，編隊指揮所根據艦艇性能特點、任務需要和海區情況，按照對海突擊、區域防空等演練內容，指揮各艦分區列陣，快速切換戰術隊形，占據有利陣位。各艦密切配合，官兵聞令而動，迅速奔赴戰位。

報導稱，演訓期間，艦炮轟鳴，雷達飛旋。遵義艦率先發起攻擊，主炮脫膛而出，海面火光四射，硝煙彌漫。期間編隊轉戰太平洋多個海域，開展實戰背景下多科目綜合演練，官兵全程保持高度戒備狀態，練指揮、練技能、練協同，不斷提高履行使命任務能力。並稱此次訓練是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

先前英國廣播公司（BBC）報導，紐西蘭國防部長柯林斯辦公室發布聲明指，遵義艦在演訓期間發射實彈，事前僅在發射前發布無線電廣播通知，這是繼共軍21日在距澳洲大城雪梨約150浬（278公里）處塔斯曼海域軍演後，再度進行相關演訓。

儘管紐國總理盧克森表示，該處水域屬於國際公海，共軍行為符合國際法規範，但澳洲副總理兼國防部長馬勒斯認為，共軍演習舉動威脅飛經商務航班安全，澳方已循外交途徑表達關切，並指陸方未依循國際慣例，在發射前24至48小時前發布通告，也未告知演習意圖，引發憂慮。