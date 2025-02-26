陸資背景權宜輪疑拖斷海纜被押 陸國台辦：民進黨政治操弄

海巡署25日將疑似拖斷台澎海域第三海纜，有陸資背景的多哥籍「宏泰」貨輪及其8名陸籍船員押返安平港調查偵辦。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應稱，這是「常見海上事故」，認為「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，刻意渲染，企圖政治操弄，不得人心。

朱鳳蓮26日上午主持大陸國台辦例行記者會。就「宏泰」貨輪被我方押返調查一事，做出上述回應。

她說，全球每年約有百餘起海底光纜（海底電纜）損壞事件，是常見海上事故。民進黨當局在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，刻意渲染，企圖政治操弄，不得人心。

就中方是否掌握該船情況，朱鳳蓮表示，相關情況陸方也在核實當中。至於因船上有中國大陸籍船員，兩岸是否就該案循相關機制溝通，她說，必須指出，影響兩岸協議執行的根本原因，是因民進黨當局拒絕不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。

因近年數次發生，疑似中資「權宜輪」（指船隻的持有者，不把船隻掛籍在自己的國籍，而是掛籍於其他國家），拖斷台灣周邊海底電纜的情況，因此，海巡署25日表示，不排除為中國大陸灰色地帶侵擾行動，海巡署將配合檢方偵辦調查，全力釐清事實真相。

今年1月，大陸國台辦發言人陳斌華也曾就當時基隆港外的海底通訊電纜，疑遭貨輪拖錨損壞回應稱，這是海上常見事故，並抨擊民進黨在事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，炒作大陸「灰色地帶威脅」，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段，毫無底線。