人工智慧浪潮 深圳兩會出現AI同步口譯
人工智慧（AI）浪潮來襲，中國深圳地方兩會期間，當地政府安排設置AI同步口譯，為外國人員提供翻譯服務。
據中國媒體證券時報網、港媒星島日報等報導，深圳七屆人大六次會議第一次全體會議暨開幕式25日舉行。會上有不少外國領事官員受邀參加，他們在現場佩戴耳機旁聽。
然而，現場沒有同步口譯員，只有領事官員座位前的4個螢幕，將會議內容同步轉化為英文即時顯示。這是AI同步口譯首次應用在深圳兩會。
該AI大模型由深圳科企「來畫科技」研發，名為InnAIO AI翻譯大模型。據悉，該翻譯軟體的政策術語翻譯準確率高達98.6%，反應時間快達0.5秒。
來畫科技創始人兼董事長魏博觀察使用狀況。他說，當時有一名外國人本來戴著耳機，但看到AI同步口譯的螢幕後，便把耳機給放下，對著螢幕記筆記」。他認為，「這說明AI同聲傳譯的準確率很高」。
除了AI同步口譯外，深圳這次的地方兩會還出現「機器人記者」。機器人名為「夸父」，深圳衛視還推出「夸父逐會」專題，報導兩會訊息和觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言