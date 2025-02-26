快訊

長榮航空3月起禁用行動電源！17家航空公司行充搭機規則一次看

印度車站踩踏18死悲劇：大壺節失控的鐵路管理

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

人工智慧浪潮 深圳兩會出現AI同步口譯

中央社／ 台北26日電

人工智慧（AI）浪潮來襲，中國深圳地方兩會期間，當地政府安排設置AI同步口譯，為外國人員提供翻譯服務。

據中國媒體證券時報網、港媒星島日報等報導，深圳七屆人大六次會議第一次全體會議暨開幕式25日舉行。會上有不少外國領事官員受邀參加，他們在現場佩戴耳機旁聽。

然而，現場沒有同步口譯員，只有領事官員座位前的4個螢幕，將會議內容同步轉化為英文即時顯示。這是AI同步口譯首次應用在深圳兩會。

該AI大模型由深圳科企「來畫科技」研發，名為InnAIO AI翻譯大模型。據悉，該翻譯軟體的政策術語翻譯準確率高達98.6%，反應時間快達0.5秒。

來畫科技創始人兼董事長魏博觀察使用狀況。他說，當時有一名外國人本來戴著耳機，但看到AI同步口譯的螢幕後，便把耳機給放下，對著螢幕記筆記」。他認為，「這說明AI同聲傳譯的準確率很高」。

除了AI同步口譯外，深圳這次的地方兩會還出現「機器人記者」。機器人名為「夸父」，深圳衛視還推出「夸父逐會」專題，報導兩會訊息和觀察。

兩會 外國人 深圳

延伸閱讀

專欄／胡竹生：結合人工智慧的機器人技術與產業發展

台首創跨校AI應用監管課 永齡推16周課程助人才創未來

全球首例！深圳人形機器人秀前空翻特技 具高速動態實力

現在連養寵物都要AI？人工智慧「7神器拯救奴才」用過就回不去了

相關新聞

大陸海警稱金門海域常態執法 海巡署駁斥：「常態騷擾」已驅離

海巡署指出，昨日中國大陸海警局在微博網頁版，表示福建海警在金門附近海域依法開展常態化執法巡查，與事實不符，海巡署嚴正駁斥...

批我封殺陸3校荒謬 國台辦對恢復陸生來台「下但書」

教育部為保護青少年免於統戰，封殺大陸統戰部管轄的華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院3校，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日說...

曹興誠被爆與陸女婚外情 國台辦酸：道德敗壞、厚顏無恥

近日被媒體人謝寒冰爆料與大陸女子婚外情的桃色風波，聯電創辦人曹興誠指控幕後黑手就是大陸國安部。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26...

大陸偷渡客淘寶買小艇、破壞舊手機 管碧玲：模組化如戰術

近日大陸男子搭小艇偷渡事件頻傳，海委會主委管碧玲表示，中國大陸利用小目標的偷渡案直搗黃龍，海巡在第一線查緝，明顯體察到犯...

蛇年首次公告 福建海警在金門近海「常態化執法巡查」

據中國海警局官方發布，25日，福建海警位金門附近海域依法展開「常態化執法巡查」，並指二月以來，福建海警持續加強金門附近海...

湖北台辦來台有約晤？國台辦否認 稱政治操弄「可笑又可惡」

今年上海台辦主任金梅未被獲准來台，但湖北省台辦主任程良勝則於日前順利率舞龍技藝團赴苗栗表演，陸委會表示差別在「有約晤」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。