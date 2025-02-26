兩會風向 聚焦美中台關係

隨賴清德就職、川普上任，台海「小兩岸」與美中「大兩岸」面臨新局，又逢反分裂國家法20周年，大陸全國「兩會」期間對台政策風向備受關注。學者認為，大陸促統力度可能更強，尤要留意中共總書記習近平的涉台講話，及今年後續可能的「川習會」甚至「馬習三會」發展。

兩會期間，大陸國務院總理李強將發表年度政府工作報告，涉台篇幅約100-200字，可窺見端倪，如去年增加反對外來干涉，「統一」前刪除「和平」二字引起話題；另，在中共領導定於一尊下，習近平去年下團組時，說要共同推進祖國和平統一進程，深化各領域融合發展的談話，更被奉為圭臬。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣說，大陸將繼續推動兩岸融合發展，尤其以福建省進行探索，跟反對「台獨」分裂和外來干涉。然哪方面的力度更大，還將視「他們（賴清德或外部勢力）」做什麼而定。大陸期待推動兩岸交流，若民進黨當局限制越來越多，大陸為反獨促統，「硬的手段只會更硬」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，北京對美中「大兩岸」重視高於台海「小兩岸」，所以中共20大後側重反外來干涉，國際間強化「促統」，例如「拜習會」均提統一，與各國交往、發表聯合公報強調「一中原則」、不支持台獨，顯然加大了「促統」的操之在己部分，也是今年的關注焦點。

就未來情勢，張五岳補充，「兩會」後，美中可能推動「川習會」，「台灣問題會不會被涉入，誰都沒法把握」，之後，還有「馬習三會」的可能性，因中方需要平台表達對台政策主張，展現軟硬兩手，此外，還有抗戰勝利八十周年，賴清德可能出訪過境美國本土等發展需觀察。但他也稱，考慮當前美中管道相對暢通，大罷免應難打破台灣朝小野大格局，雖兩岸政治互信很困難，但風險可控應是可預期的。