兩會前瞻／美中台新局 陸恐加強反獨促統

隨著賴清德總統就職和美國總統川普上任，台海「小兩岸」與美中「大兩岸」面臨新局，今年又逢中共制定實施反分裂國家法廿年，大陸全國「兩會」期間對台政策風向受關注。學者認為，大陸促統力度可能更強，尤要留意中共總書記習近平的涉台講話，及今年後續可能的「川習會」甚至「馬習三會」發展。

兩會期間，大陸總理李強將發表政府工作報告，涉台表述可窺見端倪，如去年增加反對外來干涉，「統一」前刪除「和平」二字引起討論。此外，習近平去年兩會期間下團組時，提到要共同推進祖國和平統一進程，深化各領域融合發展，成為北京對台政策方針。

北京聯合大學台灣研究院長李振廣指，去年政府工作報告增加「反對外來干涉」，背景是過去幾年美官員頻訪台，因此去年大陸抵制美歐等外部勢力干涉，鞏固支持「一中原則」的盟友，整體成效顯著，加上美國大選年，「美台勾連」情勢也降溫。

展望今年，李振廣預估大陸將繼續推動兩岸融合發展，尤其以福建進行探索，以及反對「台獨」分裂和外來干涉。至於哪方面的力度更大，將視民進黨或外部勢力做什麼而定。大陸期待推動兩岸交流，若民進黨限制愈來愈多，大陸為反獨促統，恐怕硬的手段會更硬。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳指，去年大陸召開兩會時，賴總統尚未就職，之後陸方在五二○、雙十都對台複合性施壓，今年是賴上任後首個大陸兩會，陸方如何釋放對台政策訊號，是首要觀察的。但他也說，政府工作報告不易有對台的重大新意，要關注的是習近平在哪個場合發表涉台講話。三月中，逢中共實施反分裂國家法廿年，將擴大舉辦，若習近平親自出席講話，一定會有強烈意涵。

張五岳認為北京對美中「大兩岸」重視高於台海「小兩岸」，因此中共廿大後側重反外來干涉，國際間強化「促統」，例如在「拜習會」上提出統一訴求，與各國交往、發表聯合公報時強調「一中原則」、不支持台獨，顯然加大了「促統」的操之在己部分，也是今年關注點。

就未來情勢，張五岳指，兩會後美中可能推動「川習會」，台灣問題會不會被涉入，誰都沒法把握，之後還有「馬習三會」的可能性，因中方需要平台表達對台主張，展現軟硬兩手；還有抗戰勝利八十周年，及賴總統可能出訪過境美國本土等發展。

但他也稱，考慮當前美中管道相對暢通，大罷免應難打破台灣朝小野大格局，雖兩岸政治互信很困難，但風險可控應是可預期的。（系列二）