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蛇年首次公告 福建海警在金門近海「常態化執法巡查」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為過去在金門水域行動的中國大陸海警艦艇。圖／取自中國海警局官網
圖為過去在金門水域行動的中國大陸海警艦艇。圖／取自中國海警局官網

據中國海警局官方發布，25日，福建海警位金門附近海域依法展開「常態化執法巡查」，並指二月以來，福建海警持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度。這是今年春節後，中國大陸海警於蛇年首次公告福建海警在金門近海執法巡查消息。

據中國海警微信公眾號，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，2月25日，福建海警位金門附近海域依法展開常態化執法巡查。

朱安慶說， 2月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

對此，金門海巡隊今天也表示，上午9時許，海巡單位即偵獲數艘中國海警船自廈門出航，並迅速調動巡防艇前往限制水域線上部署應對。

春節之前，中國海警局也曾於1月21日發布訊息表示，福建海警當天位金門附近海域依法展開常態化執法巡查。

再前一次，中國海警於去年最後一天，也就是2024年12月31日時也曾公告，福建海警位金門附近海域依法展開常態化執法巡查。

事實上，自去年2月14日發生陸船在金門海域翻覆，導致4人落海、2人死亡事件後，中國大陸海警就持續在金廈海域活躍，近半年來，中方平均每月會發布一次「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」的訊息。

海巡 福建 金門

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