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影／海象轉好大陸海警又來！4艘船侵擾金門 海巡署驅離
近日金門地區受強烈東北季風影響，常有10級以上陣風，海象惡劣，但海巡署金馬澎分署第十二巡防區及所屬各隊仍堅守崗位，持續監控海面動態，不敢懈怠，今日海象稍微好轉，上午9時許，海巡單位即偵獲數艘中國海警船自廈門出航，並迅速調動巡防艇前往限制水域線上部署應對。
金門海巡隊表示，今天下午14時許，海巡署發現中國海警「14602」、「14605」、「14515」及「14608」等4艘船朝金門南方海域航行，並於14時55分分別從料羅東南與翟山西南方向進入我國水域，進行編隊航行。海巡署早已在附近部署4艘巡防艇，立即前往併航監控，並透過無線電以中、英文廣播要求中國海警船立即轉向離去，同時全程蒐證、驅離，最終，中國海警船於17時駛離金門限制水域。
海巡署指出，今年以來，中國海警船侵擾金門水域行動已達60次，這類行為顯然已成常態，海巡署在應對上從未鬆懈，始終秉持堅定立場、謹慎以對，務求嚴密掌控中國海警船等海上動態，遇況立即完成部署，以確保國家安全。
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