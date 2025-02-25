川普2.0關稅戰 學者：台灣別以為數饅頭就可逃過一劫

美國總統川普自1月20日上任來持續向多國揮出「關稅大棒」。學者指，儘管川普提出各項關稅保護措施背後是瞄準大陸，若以為「數饅頭」就可逃過一劫這「是錯的」。建議台灣須透過其他管道，如增加對美採購、擴大在美投資等方式；甚至在匯率政策上有所調整，多管齊下才有可能降低美國的制裁，且如何針對不同市場與產業，擬定拓銷策略以確保出口動能，對我國至關重要。

北威論壇25日舉行「川普關稅2.0」主題論壇。台灣大學國企系副教授盧信昌於會上指，川普才剛上任1個月，任期還有3年11個月，可以看到目前為止，川普只不過是把美國前總統拜登所鬆綁的部分再加碼叫回去。他舉例，如美國對大陸電動車100%的關稅，就算川普再加20%或25％「也無所謂了」，因為100%早已賣不動。

盧信昌認為，需要注意的是，美國民主黨、共和黨兩黨輪替之後，並未有改變「Make America Great Again」的趨勢。對川普而言，任何可以賺大錢的產業都要被課稅。「大家不要低估川普」，眾人對「川普2.0」的擔憂是對的，「如果以為數饅頭就可以逃過是錯的。」

中經院區域發展研究中心主任劉大年則警示，川普在此次任期將關稅當成談判籌碼，交易式的孤立主義。尤其在川普第1任期的美中貿易戰後，台灣對美國出口大幅上升，約占台灣總出口四分之一，美國已是台灣第2大出口市場，未來影響不容忽視。

針對在「川普2.0」時代，台灣如何因應？劉大年認為，台灣仍須透過其他管道，如增加對美採購、擴大在美投資等方式；甚至在匯率政策上有所調整，多管齊下，才有可能降低美國的制裁。同時，各國在面對川普全面加徵關稅，出口美國市場受阻，必然會積極開展其他市場，造成全球競爭加劇，對我國出口將形成更大壓力。所以如何針對不同市場與產業，擬定拓銷策略以確保出口動能，對我國至關重要。

不過，針對川普近來陸續簽署多項行政命令，其中對所有進口鋼鋁課徵25%關稅。台灣大學財金系兼任教授劉憶如分析，自1940年以來，大陸鋼鐵生產量為全球第一，目前亦為鋼鐵最大生產國及出口國，但目前美國進口鋼鐵排名中，大陸居第十位，進口占比不及2％。這是因為「川普1.0」早已對付大陸，所以大陸現已繞道閃避關稅，如今表面看來是加拿大首當其衝，但這就如「項莊舞劍意在沛公」，「美國目標終究仍是中國」。

劉憶如提醒，現在美國只有2月4日的關稅是確定的，接下來3、4月要密集注意美國對大陸及其他國家的關稅措施。另外，值得注意的是，現階段只有黃金上漲，所以這也顯現出「市場是很憂慮的」，「大家心裡不安」。