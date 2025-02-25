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中國船艦澳洲外海實彈演習 數十架航班被迫改道

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導

澳洲有關人員在政府聽證會上表示，中國軍艦上週無預警宣布在澳洲東部外海進行實彈演習，數十架商業航班還得因此改變航線。

法新社報導，本月21日和22日，3艘中國軍艦在連接澳洲和紐西蘭繁忙的飛航路線下方進行一系列海軍演習。

澳洲航空安全機構表示，21日上午，一架商業航班接收到中方船隻的無線電後，才知道演習消息。

澳洲飛航服務公司（Air Services Australia）副執行長柯蘭（Peter Curran）在昨晚的政府聽證會上表示：「當時我們不知道那是騙人還是真的。」

柯蘭說，當時警告廣播的頻率，是由商業飛行員監控的頻率，而非澳洲飛航管制員監控的頻率。

柯蘭表示，一發現警告明顯屬實後，49架商業航班被迫繞過實彈射擊區，「其中一些，是我們才剛知道這情況時，已在飛行的飛機」。

澳洲表示，演習是在國際水域進行，也承認中國的行為符合國際法，但澳洲批評中方未適切警告就逕自進行演習。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）114025

演習 澳洲 航班

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