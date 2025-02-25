習近平座談會後 擬禁對民企採取沒法律依據罰款

（德國之聲中文網）中國官媒新華社報道指出，中國國家主席習近平周一與俄羅斯總統普京通了話，習近平表示，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。 北京仍然是莫斯科的密切政治和經濟伙伴，並且從

2025-02-25 05:20