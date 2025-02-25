習普通話 習強調中俄是「真朋友」

（德國之聲中文網）中國官媒新華社報道指出，中國國家主席習近平周一與俄羅斯總統普京通了話，習近平表示，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

北京仍然是莫斯科的密切政治和經濟伙伴，並且從未譴責俄羅斯，這導致一些北約成員國將北京視為沖突的“助推者”。談到中俄關系時，習近平表示，“ 歷史和現實昭示我們，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。“

此前，新華社表示，習近平是“應邀請”與這位俄羅斯領導人通話的。

此次習普通話正值俄羅斯入侵烏克蘭三周年之際。與此同時，美國總統特朗普則推動盡快達成協議以結束烏克蘭戰爭。路透社指出，美國可能試圖在習近平和普京之間制造分歧，進而專注與全球第二大經濟體展開競爭。不過，此次通話似乎在打消這種可能性——兩位領導人強調了中俄聯盟的持久性和“長期性”，表示中俄關系具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。

近幾個月來，普京稱中國是其盟友。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示：“俄羅斯人將會看到特朗普可能拿出什麼糖果，以拉開莫斯科與北京的距離，但他們相信，他們能夠保持與中國的務實且有益的關系，同時與美國接觸，如果特朗普真的願意合作的話。”俄羅斯和美國代表團2月18日在利雅得舉行了會談，而基輔並未受邀參與這次談判。

據克裡姆林宮發布的聲明，普京還向習近平通報了“最近的俄美接觸”。習近平表示，中國“高興看到俄羅斯和所有相關方為緩解危機所做的積極努力”，並提到中國的倡議，例如創建一個名為“和平之友”的小組。陳寒士認為：“中俄在戰爭三周年當天通話，足以說明這段伙伴關系的堅固程度。”

（路透社等）

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