與普亭通話 習近平：中俄是搬不走的好鄰居

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
俄烏戰爭三周年當天，央視報導，中國大陸國家主席習近平24日應約與俄羅斯總統普亭通話。(新華社)
俄烏戰爭三周年當天，央視報導，中國大陸國家主席習近平24日應約與俄羅斯總統普亭通話。(新華社)

俄烏戰爭三周年當天，央視報導，中國大陸國家主席習近平昨（24）日應約與俄羅斯總統普亭通話。普亭向中方說明俄美接觸最新情況和俄方在俄烏戰爭的原則立場，並稱俄方致力消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。習近平則稱，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

美國總統川普上任後積極推動俄烏停戰，以美國務卿魯比歐及俄羅斯外長拉夫羅夫為首的美俄高層代表團18日已在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行首輪談判。美俄關係迅速拉近，引發美國「聯俄制中」的聯想，但習近平與普亭昨日通話時，據報雙方同意繼續通過各種方式保持溝通協調。

針對俄烏戰爭，習近平表示，烏克蘭危機全面升級之初，他已提出解決危機的「四個應該」等主張。去年9月，大陸同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。他並稱中方樂見俄羅斯及「有關各方」為化解危機作出積極努力。

習近平在通話中強調與俄方的緊密關係，習近平指中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。

俄烏戰爭 俄羅斯 習近平

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