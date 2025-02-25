國台辦喊話 加強兩岸合作…刺激經濟措施 適用台商

大陸國台辦副主任潘賢掌24日在北京一場台商活動上稱，兩岸經濟優勢互補，結構性合作需求仍強勁，將推動大陸匯集各種市場主體的增量政策（刺激經濟措施）同樣適用於台商。

去年9月以來，大陸為提振經濟，陸續推出一攬子增量政策，涉及擴大內需、拉抬股市及房地產等，但成效似未如預期。有分析指，3月上旬大陸全國兩會可能再提出更大力度的政策措施，為疲弱經濟注入活水。

大陸全國台企聯24日舉辦「台企聯大講堂」活動，潘賢掌、台企聯會長李政宏等人出席，並邀經濟學者林毅夫演講。

潘賢掌指出，今年是大陸十四五規劃的結束年，將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策落實落細，惠及兩岸民眾福祉的政策和措施，推動大陸匯集各種市場主體的增量政策，同樣適用於台商台企。並透過深化兩岸融合發展，與台商、台灣民眾分享大陸的發展成果和機遇，持續加強兩岸企業合作。

商總榮譽理事長賴正鎰表示，台灣對大陸順差去年已降至700億美元，但仍應重視兩岸貿易；而過去台商在陸投資以製造業為主，轉向科技服務業後，競爭優勢漸失，關稅也帶來影響，必須加速技術轉型才能跟上趨勢。他認為台灣加強AI發展的速度偏慢，呼籲政府給予補助或免稅。

台企聯會長李政宏建議台商抓住大陸新能源、AI等領域發展趨勢，充分利用大陸市場優勢和AI應用場景練兵。