陸兩會大戲 聚焦四面向

大陸全國「兩會」（人大、政協會議）將於3月4、5日登場。大陸投行龍頭中金公司最新報告表示，歷史上在兩會前後陸、港股市或表現相對積極，並呼籲關注包括政策基調、高質量發展、「十四五」收官目標達成度及「十五五」前瞻、兩會期間重點安排等四大面向，留意政策預期帶來結構性機會。

據港媒《信報》報導，中金報告就3月大陸兩會看點首先提到政策基調指出，為穩物價、擴內需，將實施更積極的宏觀政策。「全方位擴大國內需求」放在今年大陸經濟工作任務首位，要求「大力提振消費」。而從各地省市公布的經濟增速目標看，整體加權平均增長目標為5.3%（去年為5.4%）。

至於通膨目標，中金認為，大陸多數省份從「3%左右」調至「2%左右」。建議重點關注今年年增長、物價、赤字率等關鍵目標，以及穩就業、促消費、地產、地方化解債務等。

全國「兩會」四大關注點

另在高質量發展方面，中金點出，重點關注新質生產力、人口與民生、國企改革和資本市場改革等。加快人工智慧、綠色能源等前沿技術突破和應用推廣，無人駕駛、低空經濟、數位經濟、人形機器人、6G等將是增強核心競爭力關鍵。今年是大陸國企改革深化提升行動收官之年，相關改革措施或將加快推進，故關注國企市值管理、經營機制改革、國有資本結構調整、重組等。

中金強調，中共「十四五」期間部署的重點工程項目、目標完成情況或受較高關注，同時將需關注「十五五」規劃（2026年-2030年）在全面深化改革、貫徹執行2029年及2035年中長期改革任務等方面的具體落實。另外，還需留意兩會期間可能的安排及重要事項。

針對資本市場，中金表示，根據歷史經驗，兩會前後資本市場（A股和港股）均有不錯表現。