內外劇變 中共兩會焦點在定調

中國大陸一年一度的全國人大、政協會議按慣例三月初舉行，今年的兩會，沒有國家機器換屆、五年規畫制訂、重大法律修訂的議程，卻因內外形勢的急變，被視為一個具轉折意義的會議，其轉折主要反映在經濟政策、對外政策可能之變，因之會前主要看其焦點何在，又有何懸念。

今年議程相對簡單

一年一度的全國兩會，有其憲制和政體上的定位，人大主要審議政府工作報告、財政預決算等一系列工作報告，或立法草案、大會決定，以及由代表提出各類議案或建議，實施立法權、任免權、重大事項決定權、監督權；政協則聽取報告及提出提案，實現參政議政。但在大陸現實中，則是一年一度最大規模的全國性政治活動。今年由於議程相對簡單，會議焦點主要在定調上。

這定調首先是在年分意義上的定調，這既是會議主焦點，又是今年大陸各項工作的大框框。過去年分定調年年有變，諸如改革之年、承前啟後之年、開局之年等，今年的年分定位，預計會提到兩點，一是全面深化改革向縱深推進的關鍵之年，二是第十四個五年規畫結束之年，第十五個五年規畫謀篇布局之年。

定位之一是政治定位，即以深化改革來作全年政治動員；後一定位是事務性定位，即強調今年各項工作以完成五年規畫為主要任務，同時經濟和社會發展又要為明年步入新的五年規畫作好鋪墊。

年分定位很重要，大勢判讀更關鍵。中共所有重要會議，都會有大勢判讀的一環。即主要是對內外環境和可能走勢作分析，才能拍定大原則、大方針、重要政策和主要任務。

大勢判讀過去常透過政府工作報告、主要領導人的講話作出，今年國內發展形勢多變，國際政經局勢複雜，大勢判讀不易。但去年底中央經濟工作會議作出的基本判讀是「當前外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍較多」。

習元旦賀詞點出方向

習近平的元旦賀詞中，提出「當今世界變亂交織」，在春節團拜會上又提出今年要「防範化解重點領域風險和外部衝擊」，都可視為大勢判讀的主要觀點。而在大勢判讀下今年中共當局將重點突出「統籌」二字，重點要統籌的是四對關係，即國內和國外、當前和長遠、宏觀和微觀、發展和安全。

年分定調、大勢判讀有了，兩會的另一焦點，就在於發展方針、宏觀政策、核心任務等方面了。大方針上看來不會變，即「穩中求進」仍是總基調；「高質量發展」是第一要務；兩大宏觀調控政策即積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策定位不變。

至於過去是會議焦點的預定目標，包括ＧＤＰ成長定為百分之五左右，就業和物價調控目標與去年大致持平，看來因不變而熱度稍減。

刺激內需配套成懸念

但今次會議仍有懸念，就大陸內部關注，有因去年九月下旬開始的「增量政策」之未能奏效，放話三月會有「超預期穩增長政策」的懸念，同時將擴大內需提為第一任務，關注有無進一步配套。

另一懸念自然是近期因美國之變，派生出美俄關係、美歐關係等一系列變局，大陸未來扮演怎樣的國際角色，其外交政策如何調整，更成內外關注的焦點。（系列一）