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大陸全國「兩會」將召開！為維持穩定 北京禁飛低慢小航空器

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸全國兩會即將在北京召開，期間北京人民大會堂、天安門廣場周邊維安都將升級。圖為天安門城樓。記者陳政錄／攝影
大陸全國兩會即將在北京召開，期間北京人民大會堂、天安門廣場周邊維安都將升級。圖為天安門城樓。記者陳政錄／攝影

大陸全國「兩會」即將召開，屆時全大陸的全國人大代表、政協委員將赴北京開會，會上將發表2025年度的政府工作報告。為維持開會期間社會穩定，北京市公安局發布公告，全國「兩會」期間，北京地區禁止「低慢小」航空器飛行活動。

據北京日報，北京市公安局21日發布了《關於加強2025年全國「兩會」期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》。該通告於今日經大陸官媒報導，正式對外公開。

根據通報，自3月1日零時起至3月12日24時期間，北京市行政區域內，禁止止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

通告還有針對「孔明燈、氫氣球」做出提示，表示孔明燈極易引發火災，氫氣屬於易燃易爆氣體，使用氫氣充灌的氣球遇到明火、靜電、太陽曝曬或壓力過高時，極易發生爆燃，在公共場所販賣、攜帶氫氣球等行為也會對公共安全造成極大的危險危險等。

北京市公安局強調，北京警方將會同相關部門持續嚴厲查處打擊低慢小航空器、孔明燈和涉氫氣違法行為，對於未經審批擅自開展飛行活動的，非法生產、銷售、燃放孔明燈以及非法製造、買賣、存儲、使用氫氣和使用氫氣充裝氣球的單位或個人，北京警方將依法查處。對於構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

據新華社報導，去年12月25日，大陸全國人大常委會會議表決通過了關於召開十四屆大陸全國人大三次會議的決定。根據決定，十四屆大陸全國人大三次會議於2025年3月5日在北京召開。另，據政協第十四屆全國委員會召開主席會議，建議大陸全國政協十四屆三次會議於2025年3月4日在北京召開。

北京市公安局就大陸全國兩會期間的航空器管理工作發布通告。北京日報
北京市公安局就大陸全國兩會期間的航空器管理工作發布通告。北京日報

全國人大 兩會 公安 北京

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