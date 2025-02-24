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美中競爭「很難說美國好處更多」 林毅夫：卡不了脖子就會和平共處

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「台企聯大講堂」24日下午在北京舉行，林毅夫就「中國大陸經濟發展趨勢和台商選擇」進行演講。記者陳政錄／攝影
「台企聯大講堂」24日下午在北京舉行，林毅夫就「中國大陸經濟發展趨勢和台商選擇」進行演講。記者陳政錄／攝影

大陸全國台企聯24日下午在北京舉行「台企聯大講堂」，邀台灣出生的大陸經濟學家林毅夫，就「中國大陸經濟發展趨勢和台商選擇」進行演講。面對中美關稅戰，他認為，很難說美國得到的好處會比大陸多，且美國是極端務實的國家，「當他卡不了你的脖子，就會跟你和平相處」，而大陸有很堅定的信念，「只要做好我們（指大陸）的工作，我們一定可以乘風破浪前進」。

在近日大陸召開民營企業座談會，和即將召開「全國兩會」前夕，這場「台企聯大講堂」備受台商關注，除現場有國台辦、北京市台辦等陸方官員，和大陸全國台企聯、北京台商協會、商業總會等台商代表與會外，結束前線上直播觀看達9653人次。

會上，前世界銀行首席經濟學家兼副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫持續倡導「中國經濟光明論」。他表示到2030年，大陸經濟總量將超越美國，2049年人均GDP可達到美國的50%或甚至更高，若沒有貿易戰等影響，速度還會更快。

林毅夫說，貿易戰競爭中，很難說美國得到的好處比大陸多，因兩國體量相當，沒有大陸的產品，美國物價會高很多，且美國的做法看似讓大陸市場面臨生死攸關，但實際上對美國高科技產業也一樣。他還認為，美國是極端務實的國家，當他卡不了你的脖子，就會跟你和平相處。

林毅夫還說，儘管貿易戰、關稅戰對大陸有衝擊，但美國這些政策不只針對中國大陸，也對著加拿大、墨西哥等全世界各國。

在這一背景下，他認為，因為大陸有龐大的內部市場優勢和最完善的供應鏈，所以在這個共同的壓力中，大陸是最有條件做好自己的工作，繼續乘風破浪前進的國家，甚至還能把跟其他人的差距拉得更大。

林毅夫認為，大陸已經在2049年建設成現代化強國、實現中華民族偉大復興的征程中，這個目標「必然可以實現」，台灣也不會缺席。面對這一次的百年大變局，台灣一定會在實現中華民族偉大復興過程中做出貢獻，這也是台商實現理想抱負的一個難得機遇。

林毅夫列舉，從改革開放以後，大陸的發展給台商帶來巨大的機遇，而自2008年以來，大陸對世界經濟增長的貢獻率一直保持在30%左右，生產力水平不斷提高，已是全世界最重要的製造業基地、最大的單一市場，相信台商只要抓住這個機遇，一定可以水漲船高，實現企業發展的目標。

林毅夫認為，大陸龐大的市場和持續的經濟成長將為台商帶來機遇，台商也會在大陸實現中華民族偉大復興的過程中做出貢獻。記者陳政錄／攝影
林毅夫認為，大陸龐大的市場和持續的經濟成長將為台商帶來機遇，台商也會在大陸實現中華民族偉大復興的過程中做出貢獻。記者陳政錄／攝影

台商 經濟發展 美國

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