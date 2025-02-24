港澳人士居留條件相對寬鬆引擔憂 陸委會：審慎研議

港澳人士來台居留與定居，部分規定較其他外籍人士寬鬆，在香港國安法通過後逐漸出現過於寬鬆的疑慮，有學者建議應將港澳與外籍人士的規範一致化。陸委會今天強調，會在維護國家安全前提下審慎研議相關法規。

根據香港澳門關係條例（港澳條例）規定，港澳人士滿足特定條件即可申請在台居留、定居，其中部分限制較其他國家人民寬鬆。然而在香港國安法通過後，較為寬鬆的限制也引起中國大陸藉此「洗人口」的擔憂，因此有些人呼籲應檢討港澳人士在台居留、定居相關規定。

陸委會今天以書面回覆中央社時表示，為防範中共利用中國大陸人民轉換為港澳居民來台居留、定居，對台灣社會進行滲透、干擾等行為，內政部已於民國109年修正「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，對於原為大陸地區人民、現任或曾任職中國大陸黨政軍者的港澳居民申請來台居留、定居，須經跨部會聯審，且得不予許可，以加強安全查核，維護國家安全。

陸委會指出，香港國安法通過以來，確實有許多人士對於港人居留定居條件是否寬鬆感到疑慮。政府對於外界意見都有注意，也會對於相關法制進行檢討，將持續蒐集意見，會在維護國家安全的前提及整體國家資源合理運用下審慎研議，並先與各界充分諮詢與溝通，凝聚社會最大共識。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛接受中央社訪問時表示，過去制定港澳條例時的時空背景已經和現在大不相同。現在情勢變遷有安全憂慮，而寬鬆的政策方向可能給予港澳人士過度的期待，同時令其他國家的人覺得政策不一致，「既然有這麼多過去設計這項制度時沒有的複雜原因，因此應該配合現在的實際情形通盤檢討」。

他認為，要讓法規有一致性「外國人是怎麼規範，港澳人士就怎麼規範」，整體性考量不但符合移民政策也符合國家安全需求，這應該是所有人都能接受的公約數。