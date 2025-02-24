美國恐進一步打壓…北京外交該如何「排兵布陣」 將成大陸兩會重要話題

中國大陸外部環境不穩定不確定因素顯著上升，成為影響大陸經濟社會發展首要外因。大陸外交該如何「排兵布陣」，無疑是下月召開的全國兩會上的重要話題。大陸專家指出，面對美國可能進一步打壓，大陸手中有更多籌碼，並要加快自主創新，化外部壓力為內生動力。

據香港文匯網，北京大學國際政治經濟研究中心主任王勇表示，從全球來看，地緣政治的風險都在升高，這將對全球經濟產生重要影響。今年全球一大重要政治變化就是川普再次入主白宮。川普的政策具有高度不確定性，其奉行的「美國優先」極具貿易保護主義色彩，這些都將給世界格局和全球經濟帶來巨大衝擊，由於中國是「美國優先」這一競爭性戰略的主要針對對象之一，中美關係預料也會因此受到很大負面影響。

川普上台短短數周時間，便下令對大陸輸美產品加徵10%的關稅，中方作為回擊也宣布對原產於美國的煤炭、液化天然氣等產品加徵10%至15%的關稅。王勇判斷，接下來美國可能還會進一步提高對大陸輸美產品的關稅，大陸對第三方的出口和投資也將會受到一定程度影響，這將會給大陸經濟成長前景帶來一些衝擊。

除了對大陸發起關稅戰，川普政府還在共建「一帶一路」和巴拿馬運河等問題上不斷對陸施壓發難。面對美國咄咄逼人的架勢，大陸外交部長王毅日前在出席慕尼黑安全會議時警告，如果美方執意打壓中國、遏制中國，中方必將奉陪到底，必將堅定回擊美方的單邊霸凌行徑。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，川普第二任期可能會對大陸搞全面競爭。「目前來看，川普政府主要有兩個打壓中國的手段：一是搞關稅戰、貿易戰；二是產業戰，要組建將中國排除在外的產業鏈。」

「事實上，中美經濟間的相互依賴關係，很難在短時間之內發生變化。」不過，王勇指出，大陸同時面臨著一些重要機遇。與八年前相比，大陸現在更加強大，對美國市場的依賴度大為降低，大陸應對美國關稅和經濟打壓有更多籌碼。美國的壓力也加快了大陸的自主創新，大陸在人工智慧、半導體等方面都取得了長足進步。

金燦榮也指出，大陸的硬軟實力都在上升，產業技術、軍事裝備進步飛速，文化產業也突飛猛進。外部局勢確實複雜，但亂中也有機遇，且機遇大於挑戰。「中國市場這麼大，新質生產力發展這麼快，機遇和基礎都非常好。」

金燦榮認為，下一步關鍵在於提振大陸國內經濟和民眾信心，提升地方政府、基層幹部、企業家的積極性。雖然川普來勢洶洶，但面對壓力大陸只需保持淡定和穩定，頂過衝擊後便能掌握更多主動權。

王勇也提出，大陸要繼續堅持全球化的正確方向，堅持改革開放，加大開放力度，這樣大陸在中美不確定時會有更大機遇。