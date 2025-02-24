陸官員示警「外部嚴峻」：要加大支持積體電路等重點產業

美國祭出關稅戰及限制中國投資戰略領域後，中國證監會主席吳清今天發表文章說，面對「複雜嚴峻的外部環境」，要確保國家安全和產業安全，著力解決「卡脖子」的關鍵核心技術難題，並要進一步加大對積體電路、工具機等重點產業的支持力度。

吳清在中國工信部旗下雜誌「新型工業化」以「充分發揮資本市場功能更好服務新型工業化」為題發表文章，作上述表示。

吳清表示，面對「複雜嚴峻的外部環境」，要確保國家安全和產業安全，必須堅持「底線思維、極限思維」，在「兩重」（重大戰略實施和重點領域安全）領域和產業薄弱環節下大工夫，大力提升重點產業鏈供應鏈韌性和自主可控，著力解決「卡脖子」（關鍵受制於人）的關鍵核心技術難題。

他主張，要進一步加大對積體電路、工具機、醫療裝備、儀器儀表、工業和基礎軟體等重點產業的支持力度。

吳清指出，針對中國戰略性資源「對外依存度高」，為支撐戰略性新興產業和未來產業，必須大力提升戰略資源保障能力，中國資本市場將引導要素資源向這些領域聚集，綜合運用多種工具，提供「適配的金融產品和服務」。

他在文章中說，中國資本市場要加大力度，培育「壯大科技領軍企業」和「鏈主型龍頭企業」，這對於加快推動新型工業化具有「綱舉目張的功效」，也是優化上市公司結構和增強市場吸引力的有效途徑。

吳清表示，「數位化轉型、智慧化改造、綠色化發展」是新型工業化的重要特徵，也是新發展理念的重要體現。中國資本市場將繼續做好「數字（數位）金融、綠色金融、科技金融」大文章，支持具有新產業、新技術、新業態的優質企業融資，並堅決遏制「兩高」項目盲目發展。