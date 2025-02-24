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德國大選結果揭曉！陸外交部：鞏固與德關係、支持歐盟自主

中央社／ 台北24日電
針對德國大選結果，基民/基社聯盟重返最大黨可望執政，中國外交部發言人林劍今天說，中方願與新一屆德國政府鞏固好、發展好「中德全方位戰略夥伴關係」。（路透）
針對德國大選結果，基民/基社聯盟重返最大黨可望執政，中國外交部發言人林劍今天說，中方願與新一屆德國政府鞏固好、發展好「中德全方位戰略夥伴關係」。（路透）

針對德國大選結果，基民/基社聯盟重返最大黨可望執政，中國外交部發言人林劍今天說，中方願與新一屆德國政府鞏固好、發展好「中德全方位戰略夥伴關係」，並樂見德國和歐盟在全球事務中發揮重要作用，支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答德國媒體詢問相關問題時，作上述表示。

林劍表示，中德建交53年來，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中德關係，秉持「相互尊重、平等相待、互利共贏、求同存異」的原則發展雙邊關係。中方願與新一屆德國聯邦政府一道，鞏固好、發展好「中德全方位戰略夥伴關係」。

他說，德國和歐盟具有全球影響，中方樂見德國和歐盟在全球事務中發揮重要作用，支持歐洲一體化和歐盟的戰略自主，願與德方、歐方共同努力，繼續為世界的和平與繁榮貢獻力量。

德國23日舉行聯邦議員選舉，將以此決定下屆德國總理人選。結果顯示，保守派的基民/基社聯盟（CDU/CSU）重返最大黨地位可望執政，立場極右且爭議不斷的另類選擇黨（AfD）躍居第2大黨，社民黨排名第3。

代表基督教民主聯盟（CDU）出馬的德國聯盟黨（Union）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）因此可望在組成執政聯盟後成為德國下任總理。

外交部 德國 歐盟 關係

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