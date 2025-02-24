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嚴懲電詐犯罪集團！陸最高院公布7相關案件判決 4首腦遭判無期徒刑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸男演員王星，今年初被詐騙集團騙到泰緬邊境的電詐園區後被泰國警方救回。（搜狐新聞）
大陸男演員王星，今年初被詐騙集團騙到泰緬邊境的電詐園區後被泰國警方救回。（搜狐新聞）

在大陸演員王星事件後，中泰緬合作打擊邊境詐騙園區，大陸最高人民法院24日發布7件法院審結的電信網路詐騙及其關聯犯罪典型案例，盼能發揮典型案例警示、教育、指引作用，展現大陸法院堅決遏制此類犯罪多發高發態勢的決心和舉措。多個案件中，其中有4名被告出境組建電信網路詐騙犯罪集團，均被依法「頂格判處」無期徒刑

新華網報導，這7個案例包括：被告人黃某等3人詐騙案；被告楊某等3人詐騙案；被告人肖某誠等2人詐騙案；被告朱某民詐騙案；被告余某詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案；被告人劉某等3人詐騙、組織他人偷越國（某邊境）某國共犯；被告人申某濤等15人詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案。

據悉，人民法院嚴懲電詐犯罪集團首要分子，嚴懲為境外電詐犯罪集團組織人員偷越國（邊）境的「蛇頭」。在被告人黃某等3人詐騙案，被告人余某詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案中，4名被告人出境組建電詐犯罪集團，均為首要分子，余某還組織眾多人員出境實施犯罪，均被依法「頂格判處」無期徒刑；被告楊某等3人詐騙案中，楊曾因實施電詐犯罪被判刑，又重操舊業，被依法嚴懲。

報導提到，近年有的詐騙組織採用多種手段拉攏、引誘未成年人、在校學生，作為實施犯罪的「工具人」，或者針對未成年人、在校學生實施詐騙。被告肖某誠等2人詐騙案中，被告招募、利用未成年人實施電詐犯罪。雖然2人為從犯，且到案後坦白罪行，仍被法院從重處罰，以詐欺罪判處有期徒刑5年6個月、4年6個月。

同時，報導稱，大陸法院最大限度為受騙群眾挽回經濟損失。在被告申某濤等15人詐騙、組織他人偷越國（邊）境等案中，法院促使申某濤積極退贓物退賠，連同查扣在案的贓物，及時發還被騙群眾。

未成年 無期徒刑 網路 詐欺 詐騙

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