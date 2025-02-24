提防大陸！日防衛大臣與菲防長會談 稱加強防禦合作

訪問菲律賓的日本防衛大臣中谷元，24日與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）會談。中谷元在馬尼拉進行雙邊會談前表示，日益複雜的安全環境，代表日本和菲律賓必須進一步加強防禦合作。

路透指，今天會談前鐵歐多洛稱，他將在會談中討論基於規則國際秩序的共同價值，並表示需要建立堅韌的夥伴關係，以防範中國和其他國家單方面改變國際秩序和敘事的企圖。

路透指出，日本和菲律賓這兩個美國盟友，過去2年加強安全關係，兩國均對中國大陸在該地區日益強硬的行動抱有共同擔憂。去年，馬尼拉和東京簽署具里程碑意義的軍事協議，允許在彼此的領土部署軍隊。

中谷元23日造訪菲律賓北部拉烏尼翁省，位於呂宋島的聖費爾南多的空軍基地，考察日本出口的防空雷達。日媒共同社稱，中谷在23日的考察後向媒體指出，大陸船隻在南海的活動日益頻繁，「我強烈感到，日本、美國和菲律賓必須攜手為地區和平作貢獻。」

中谷元考察的防空雷達，是日本在2014年制定改變禁止武器出口政策的「防衛裝備轉移三原則」後，首次出口的防衛裝備。三菱電機與菲律賓國防部簽署了3套固定式雷達、1套移動式雷達的交貨合約，目前已交付了2套。

該空軍基地面朝南海，距離中沙群島的民主礁（即黃岩島、斯卡伯勒淺灘）約300公里。菲方希望通過部署雷達，防備飛機和飛彈威脅。