台灣客青赴龍岩 鏡頭溯源

聯合報／ 梁珮岑／龍岩報導
台灣客家子弟到龍岩進行短影音創作，走訪多個客家特色景點。圖為參賽隊伍於八喜樓合影。圖／聯合影音號
台灣客家子弟到龍岩進行短影音創作，走訪多個客家特色景點。圖為參賽隊伍於八喜樓合影。圖／聯合影音號

日前，2025海峽客家「客青．搞作」台灣客家子弟短視頻賽在龍岩拉開帷幕。30位台灣客青前往永定土樓、長汀八喜樓以及漳平永福櫻花園等客家文化特色景點，透過鏡頭創作短影音，展現年輕人視角下的客家文化。

本次活動，台灣客青們組隊來到客家溯源地，在龍岩市各地具代表性的客家景點，體驗傳統民俗文化，並以新一代的視角進行短影音創作。其中，永定土樓作為客家文化的載體，擁有獨特的建築風格與悠久的歷史，大學生謝同學表示，「去過很多其他城市，感覺福建客家土樓的建築群比較特別，保留了居民的生活氣息。」

參與本次賽事的黃同學表示，身為客家人從小就對土樓感興趣，這次以第一視角拍攝Vlog的形式呈現出土樓的魅力；土樓獨特的圓形結構，也給他的作品構圖提供了靈感。

此外，參賽者們也來到客家經典建築——八喜樓，除了拍攝之外，他們也在現場進行客家婚俗體驗。張同學表示，八喜樓很像正方形的土樓，建築風格很有特色，非常壯觀，「也打開了我對客家婚姻習俗的了解。」

除了傳統的客家建築，台灣客青們來到漳平永福櫻花園，拿起相機、手機從不同角度拍攝美景。來自花蓮的玉里愛客仔團員劉同學表示，「櫻花與茶園搭在一起整個拍攝起來的感覺很不一樣。」此次活動，讓台灣客青在探索客家溯源地的旅途中，實地感受了龍岩城市之美，與客家文化的魅力，同時也收穫了難忘的經歷。

客家文化 建築 櫻花

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