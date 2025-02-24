陸：美勿將國內產業問題甩鍋

為重振美國造船能力，美國川普政府廿一日提議向大陸製商船收費。大陸商務部昨回應，中方反覆申明對三○一調查看法，要求美方停止將國內產業發展問題甩鍋到中方，敦促美方尊重事實和多邊規則。

大陸商務部發言人昨就美對陸海事、物流、造船等領域宣布擬議限制措施回應，指出去年三月以來，中美雙方已就美對陸海事、物流及造船業相關調查展開多輪溝通。中方反覆申明對三○一調查看法，並提供中方立場非文件（非正式文本），要求美方回歸理性客觀，遺憾美方還是一意孤行。

發言人稱，美方提出徵收港口費等措施，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國國內通膨壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益。

彭博社報導，川普政府廿一日提議，對使用大陸製造的商船收費，並強制一定比率的美國產品，必須使用美製船舶，稱此舉有助抗衡中國的海事霸權、重振美國的造船能力。美國貿易代表署提議徵收服務費，包含對進入美國港口的陸製船舶，徵收多達百萬美元的稅款。