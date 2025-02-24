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王毅：國際事務不應被少數壟斷

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸外交部長王毅。歐新社
大陸外交部長王毅。歐新社

美國總統川普上任後強勢出擊，大陸外長王毅廿二日稱，他日前在聯合國安理會中主張，國際事務不應再由少數國家壟斷，各國都有權平等參與全球治理，應以協作取代對抗，以共贏防止多輸。他暗批美國，打貿易戰不得人心，搞單邊制裁必將反噬自身。

川普上任以來對多國威脅課徵關稅，彭博社引述知情人士表示，美國政府近日告訴墨西哥官員，對川普威脅將徵收關稅一事，只要墨西哥對中國大陸進口產品徵收關稅就能避開。

報導引述知情人士稱，包括美國商務部長盧特尼克在內的美國官員，於當地時間廿日在華盛頓與墨西哥經濟部長厄伯拉特等成員會面時，傳達此消息。知情人士還表示，墨西哥在會議上並沒有做出任何涉及到中國的承諾，而會議最終達成協議，即墨美兩國將成立工作組，繼續探討貿易和關稅問題。

大陸外交部昨公布，王毅在結束日前包括主持聯合國安理會議、出席慕尼黑安全會議、訪問英國等行程後，廿二日接受大陸媒體訪問的答覆內容。

王毅指，他在聯合國安理會會議上主張，在推進全球治理中，各國都有權平等參與、平等決策、平等受益，要尊重各國人民的自主選擇，厲行國際法治；國際事務不應再由少數國家壟斷，發展成果也不應再由少數國家獨占。

他暗批美國說，大國要帶頭講誠信，講法治，堅決摒棄零和博弈，不應重拾叢林法則，在國際法上不能雙重標準。又稱，保護主義不是出路，脫鉤斷鏈，斷的是機遇；小院高牆，封的是自己。

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