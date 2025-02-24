中共中央1號文件聚焦三農 陸促糧產增10%

大陸官方昨發布今年中央一號文件，仍按慣例聚焦「三農」（農村、農業和農民）問題。文件提出以改善開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度，確保不發生規模性返貧，並首提「農業新質生產力」。官方坦言國際環境複雜嚴峻，發展的不確定因素增多，越是應對風險挑戰，越要夯實「三農」工作。

大陸昨發布「進一步深化農村改革，扎實推進鄉村全面振興的意見」，成為今年中共中央一號文件，連續廿二年以「三農」為主題。意見包含六大類，分別是：一、持續增強糧食等重要農產品供給保障能力；二、持續鞏固拓展脫貧攻堅成果；三、著力壯大縣域富民產業；四、著力推進鄉村建設；五、著力健全鄉村治理體系；六、著力健全要素保障和優化配置體制機制。

新華社指出，今年一號文件明確提出強化耕地保護和質量提升。農業農村部農村經濟研究中心主任金文成指出，高標準農田建設對於保障糧食產量成效顯著，通過高標準農田建設，糧食產能一般能提高百分之十左右。大陸將分區分類指導各地推進高標準農田建設，優先在東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條件地區、糧食產量高和增產潛力大的地區開展高標準農田建設。

央視昨發布文件解讀，首先認為今年改革意味更濃厚。金文成指出，首要在「三塊地」下功夫，包括承包地、宅基地和集體建設用地。要確保承包地總體穩定；宅基地即農民合法取得的住房，可透過入股合作等方式盤活利用；集體建設用地要進行入市改革，重點是完善集體和農民的利益分配關係。

其次是要牢牢守住糧食安全底線，金文成說，把糧食安全和重要農產品的安全穩定供給擺在了國家安全首位，這是重要訊號。今年一號文件為鞏固和發展糧食安全政策體系，作出系統部署。其中包括「單產提升」，提出要持續推進糧油作物大面積單產提升。

第三是要守住不發生規模性返貧的底線。要加強監測，確保不出現規模性返貧和致貧；推進低收入人口和欠發達地區的分層分類協助等。文件並首提「農業新質生產力」，包括生物育種技術、無人機技術、人工智慧技術和數位技術等，對加速農業現代化進程具有重要意義。