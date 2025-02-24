紐副總理明訪北京 可能觸及庫克群島

北京與威靈頓今年開啟高層溝通，紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯將於廿五至廿七日訪問大陸。此次協商可能為紐西蘭總理盧克森今年訪陸鋪平道路，可能是北京三天會談的成果之一。

雙方也可能觸及庫克群島議題，因為後者在沒有與紐西蘭磋商的情況下就與北京簽署全面戰略夥伴關係行動計畫。此外，近期中方軍艦於澳、紐間的海域實彈演習，引起澳洲方面高度關切。

俄羅斯衛星通訊社指出，皮特斯此次訪問，或能為盧克森今年訪問大陸鋪平道路。上海華東師範大學紐西蘭中心主任陳弘認為，鑑於外交溝通的進展，不排除有這樣的前景。他提到去年三月大陸外長王毅訪問紐西蘭；同年六月大陸總理李強對紐西蘭正式訪問，取得豐碩成果。如此高級別、高頻率的高層訪問，表明北京高度重視中紐關係，希望與紐西蘭新政府攜手推進兩國關係。

陳弘稱，皮特斯與大陸有長達四十年的交往。本次出訪前，皮特斯表示，中紐關係是紐西蘭對外關係中最重要、最多元的關係之一，將與陸方保持經常性的高層政治對話。皮特斯訪陸期間，王毅將與其就雙邊關係、地區與全球問題及太平洋島國等議題進行廣泛交流與磋商。

不過，報導也提到，紐西蘭對庫克群島總理布朗此前訪陸的反應，為皮特斯的訪陸行製造一定的負面背景。皮特斯先前表示，紐西蘭應「重置」與太平洋鄰國的關係，因為布朗在沒有與紐西蘭磋商的情況下就與中方簽署了全面戰略夥伴關係行動計畫。