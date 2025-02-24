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陸多地政務系統 接入DeepSeek

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
DeepSeek。（中通社）
DeepSeek。（中通社）

南京近日發布大陸首個接入DeepSeek（深度求索）的應急管理政務大模型「寧安晴」，作為當地推動政務的AI助手。事實上，包括廣州、深圳、贛州、內蒙古等地，近期也紛部署政務系統接入DeepSeek，由大數據模型管理民眾的時代已經來臨。

據上觀新聞，南京數據局日前在南京政務雲的華為昇騰910B虛擬化AI算力資源池，部署上線高階版DeepSeek-R1-671B。同時，多個基於DeepSeek開發的數據局智慧助手、南京政務版AI助手、智能問數、公文起草等一系列智慧化應用也同步上線測試，為政府決策、公共服務和社會治理注入智慧動力，推動政府部門工作效率與服務品質。南京還將圍繞應急、公安、熱線中心等部門的實際需求，探索並發展更多基於DeepSeek的場景應用。

此外，江蘇省無錫市城運中心上線五項原生政務AI應用，涵蓋政務辦公、政務服務、城市治理等核心領域，為政務人員辦公和市民群眾諮詢辦事，提供更高效的服務輔助。對視訊流實施精準標籤化處理，城市「看見」速度可由原本的小時級縮短至秒級，助推城市「安全預警」時效。

不僅是南京和無錫，連日來，蘇州、常州、鹽城、連雲港、揚州等地數據部門陸續宣布上線DeepSeek系列大模型，為政企用戶提供便捷、高效、安全可用的模型應用體驗。

大陸多地已陸續將政務服務接入DeepSeek大模型，例如內蒙古呼和浩特市大數據管理局完成了DeepSeek-R1在政務外網的本地化部署；贛州市成為江西首個成功上線政務環境DeepSeek系列大模型的城市；廣州市在政務外網部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型；深圳市基於政務雲環境面向全市各區各部門提供DeepSeek模型應用服務，實現基於DeepSeek的人工智慧政務應用一體化賦能升級。

DeepSeek 內蒙古 廣州

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