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香港議員：港府政策死板欠靈活 企業移往新加坡

中央社／ 台北23日電
兼任香港行政會議成員的立法會議員林健鋒今天表示，港府在政策上應該要更靈活。像是新加坡有很多土地優惠、稅務優惠，但香港卻相對比較死板，「樣樣事情都慢」。圖為香港高等法院前的香港區旗和中國國旗。路透
兼任香港行政會議成員的立法會議員林健鋒今天表示，港府在政策上應該要更靈活。像是新加坡有很多土地優惠、稅務優惠，但香港卻相對比較死板，「樣樣事情都慢」。圖為香港高等法院前的香港區旗和中國國旗。路透

兼任香港行政會議成員的立法會議員林健鋒今天表示，港府在政策上應該要更靈活。像是新加坡有很多土地優惠、稅務優惠，但香港卻相對比較死板，「樣樣事情都慢」，速度一慢企業就移往新加坡，港府應該要信任商界。

星島網報導，隸屬香港經濟民生聯盟（經民聯）的林健鋒今天在出席電視節目「講清講楚」時表示，現在全香港民眾關注政府財政赤字，港府應該在政策上更為靈活，才能吸引外資企業到香港投資。同時，香港的售地政策也應該更彈性。

林健鋒指出，在政策靈活度上，像是新加坡就有很多土地優惠、稅務優惠。但香港在這些方面就比較死板，像是有些投資涉及大型工廠興建，港府需要在選址上更為彈性才對。

他直言，香港工商界絕對支持港府，但「樣樣事情都慢，一慢人就走，走去新加坡」。而港府有的事情「不是那麼明白、了解，就要信任商界」。

至於美國總統川普（Donald Trump）上任後的政策對香港的影響，林健鋒認為「有危便有機」，這段時間應該靜觀其變。而香港仍可發展東協、中東市場，且歐洲很多國家也希望前往香港投資，以打入中國市場。

林健鋒說，香港總商會將在4月下旬前往美國拜訪商界和政界人士，行程仍在商定中，屆時川普上任已近100天，相信政策會比較穩定。而美國政界對總商會的前往「反應正面」。

新加坡 美國 財政赤字 香港

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