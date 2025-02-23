川普再啟關稅戰！王毅暗酸「打貿易戰不得人心」：單邊制裁必將反噬

美國總統川普政府自1月20日重返白宮以來，持續對中國大陸祭出關稅新措施。在結束為期十天的出訪行程後，儘管未直接點名美國，大陸外交部長王毅向陸媒指出，打貿易戰不得人心，「搞單邊制裁必將反噬自身。」

大陸外交部網站23日發布新聞稿指，王毅於22日結束訪問英國、愛爾蘭並出席第61屆慕尼黑安全會議、赴紐約主持聯合國安理會高級別會議、赴南非出席二十國集團外長會，並就此行受訪。

被媒體問及此行整體感受，王毅指，和平與穩定是國際社會的共同追求，絕大多數國家都希望戰火平息，期待熱點降溫，擔憂分裂對抗，反對動輒訴諸武力，發展繁榮是各國的迫切期待，全球南方國家追求發展振興的願望更加迫切，尤其重視永續發展和綠色轉型。「打貿易戰不得人心，搞單邊制裁必將反噬自身。」

他並稱，期待中國發揮作用是普遍呼聲，「越來越多國家意識到，中國是動盪世界中的穩定錨，希望中國為應對各種全球性挑戰發揮作用、做出貢獻，我們愈感這份沉甸甸的責任」。

王毅重申，無論國際情勢如何變化，中國都將保持戰略定力，以自身的確定性化解外部所有不確定性。中方將首先堅定不移辦好自己的事，大力推進中國式現代化。

王毅並表示，中國還將承擔大國責任和義務，踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅定支持自由貿易原則和多邊貿易體制，更加主動積極參與全球發展事業，同各國尤其是全球南方國家一道，致力於實現世界現代化。

川普1月20日重返白宮後，即於2月1日簽署行政令，以應對非法移民和芬太尼等毒品流入危機為由，對墨西哥、加拿大輸美商品加徵25％關稅，並對中國大陸輸美商品加徵10％關稅。之後，美國暫緩對墨、加兩國加稅措施，對中國大陸加稅措施則按期於2月4日生效。大陸同時對美國部分輸陸商品加徵10-15%關稅。同時，川普也揚言要對所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，為國際貿易注入巨大不確定性。

此外，彭博引述知情人士透露，美國政府近日告訴墨西哥官員，對川普威脅將徵收關稅一事，只要墨西哥對大陸進口產品徵收關稅就能避開。知情人士亦表示，墨西哥在會議上並沒有做出任何涉及中國的承諾。