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共軍演習引爭議 中國國防部宣稱澳洲「蓄意炒作」

中央社／ 台北23日電

中國3艘軍艦近日航行於澳洲東岸外海並進行實彈演習引發紐澳關切，中國國防部今天回應時宣稱「中方行動完全符合國際法和國際通行做法，不會對航空飛行安全造成影響」，並指澳洲「無理指責並蓄意炒作」，中國強烈不滿。

中國國防部透過官網，以發言人吳謙答記者問名義做了上述表示。

吳謙表示，「澳方有關言論與事實完全不符」。中方艦艇編隊演訓海域遠離澳洲海岸線，完全是公海海域。演訓期間，中方在事先反覆發布安全通告的基礎上組織了艦炮對海實彈射擊訓練。

吳謙說，中方行動完全符合國際法和國際通行做法，不會對航空飛行安全造成影響，「澳方在對此心知肚明的情況下，對中方無理指責並蓄意炒作，我們對此深感詫異、強烈不滿」。

吳謙表示，中國希望澳洲以客觀理性的態度看待兩國兩軍關係，多一份真誠，多一點專業性，真正為兩國兩軍關係穩定發展做些實實在在的事。

共軍「衡陽號」護衛艦、「遵義號」驅逐艦及「微山湖號」補給艦組成的艦隊上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行。儘管澳洲和紐西蘭對於演習未事先告知表達關切，中國軍艦還是在兩天內於塔斯曼海（Tasman Sea）國際水域舉行了第二次演習。

澳洲政府表示，中方船艦21日發出令人不安的實彈射擊警告，迫使民航班機改道。紐西蘭政府官員則指觀測到遵義號發射實彈。

國防部 實彈 澳洲

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