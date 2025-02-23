美國聯俄為制中？學者：美國給不了俄羅斯經濟利益

美俄共商結束烏克蘭戰爭，外界認為可能是美國「聯俄制中」的手段之一。有中國學者認為，美國能給俄國安全利益但給不了經濟利益，俄羅斯沒必要為了擁抱美國而放棄和中國的合作關係。

俄羅斯侵略烏克蘭將屆3年。美俄雙方官員2月18日繞過烏克蘭在沙烏地雙邊會談，美國總統川普亟欲結束這場戰爭，當天會後並稱烏克蘭「本不該讓戰爭發生」。

不少中國人擔心，美俄重新修好後，會對中俄關係帶來衝擊。陸媒觀察者網22日刊發對上海外國語大學國際關係與公共事務學院教授程亞文的採訪，對此作出分析。

他說，蘇聯解體之後，俄羅斯就一直想跟美國合作，一廂情願地擁抱美國，「但美國是怎麼對待俄羅斯的呢？」美國總統川普的任期是4年，如果4年之後又變了，俄羅斯該怎麼辦？

其次，他稱中國和俄羅斯最近幾年已經建立了很強的合作關係，從政治到經濟各方面的合作都沒有什麼障礙。沒有必要把這個合作中斷掉，轉頭去擁抱美國。

程亞文指出，俄羅斯的兩大利益訴求是安全和經濟發展，美國能改善俄國的安全利益，但他質疑在經濟方面美國並不能提供給俄羅斯它需要的。因為川普想讓製造業從其他地方回流美國，而俄羅斯需要的正是投資，製造業、工業等等產業投資，「這些美國能給它提供支持嗎？」

他宣稱，能夠幫助俄羅斯發展經濟的只有中國，而且最近這幾年中國跟俄羅斯的貿易投資各方面都在上升。「所以說俄美關係改善了，俄中關係馬上就會直轉急下，這不太可能。」

他說，無論是基於以往的歷史，還是今天的現實，中俄關係經過這麼多年的發展，已經是高度確定的，但美俄關係一直充滿著不確定性。作為一個大國，俄羅斯不可能放棄確定性轉向不確定性。

有些人將當前的局勢與1972年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國時帶給蘇聯的衝擊相提並論。程亞文認為，這兩個歷史時期的前提不同，當年中國跟蘇聯在政治關係上是對立的，但今天中國跟俄羅斯是高度合作的。前提不一樣，導致後續的結果也會不一樣。

川普上台將近一個月，從經濟、地緣政治上做了很多動作，有觀點認為這是在為集中精力對付中國掃清障礙。程亞文坦言是有這種可能性，中國需要對這方面的行動高度警惕。

但他認為，美國已經意識到霸權是個負擔，不再尋求霸權，「跟中國爭霸的前提也就沒有了」，川普的政策想法充滿了不確定性，不排除美國會變換角度，從多極化的視角來看待中美關係。