共軍軍艦澳洲附近海域演訓 陸國防部：行動符合國際法
中共海軍近日3艘軍艦航行至澳洲東部水域並在該水域進行實彈射擊，澳洲批評陸方此舉缺乏透明度，並指上空部分的商業航班因此調整航道。對此，大陸國防部回應，演訓海域完全是公海海域，澳方言論與事實不符，中方行動完全符合國際法和國際通行做法。
大陸國防部23日在網站發出「新聞發言人吳謙就澳方炒作中方艦艇編隊演訓活動答記者問」。吳謙表示，澳方有關言論與事實完全不符。中方艦艇編隊演訓海域遠離澳洲海岸線，「完全是公海海域」。期間，中方在事先反覆發布安全通告的基礎上，組織了艦炮對海實彈射擊訓練。中國行動完全符合國際法和國際通行做法，不會對航空飛行安全造成影響。
吳稱，「澳方在對此心知肚明的情況下，對中方無理指責並蓄意炒作，我們對此深感詫異、強烈不滿。」中方稱希望澳方以客觀理性的態度看待兩國兩軍關係，多一份真誠，多一點專業性，真正為兩國兩軍關係穩定發展做些實實在在的事。
此前，澳洲衛報21日報導稱，054A型飛彈護衛艦「衡陽號」、055型飛彈驅逐艦「遵義號」與903型綜合補給艦「微山湖號」等3艘艦艇組成的中共解放軍南部戰區海軍所屬107海上編隊，出沒在新南威爾斯省南岸伊頓（Eden）港外約340海浬的國際海域。
澳洲廣播公司（ABC）則指，上述共軍海軍編隊，20日航至雪梨以東150浬（約278公里）海域，其後據信在該地區實彈演習，澳洲空中交通管制員發出正式警告，促使數架國際航班改道。
中共官媒《環球時報》引用大陸軍事專家張軍社稱，一些國家對美國海軍長年累月在其附近海域航行「習以為常」，但對中共海軍在這些海域的正常航行「仍不太適應」。他說，中共海軍「應更多走向遠海，進行各種訓練活動，讓國際社會逐漸習慣」，「有些國家」對於美國海軍長年累月在其附近海域航行習以為常，但對共軍海軍在這些海域的正常航行仍然不太適應、不太習慣。
張軍社認為，這次澳洲提及的遵義艦編隊，前幾天剛穿越蘇拉威西海，現在航行至雪梨以東約150海裡的南太平洋海域。「正如澳方官員所言，此行動未違反任何海洋法，中國海軍艦艇編隊與其他國家一樣，在這一海域享有航行和飛越自由，這完全符合國際法和國際慣例。」
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