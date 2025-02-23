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紐西蘭副總理將訪陸 先遇上共軍軍艦演習與庫克群島角力

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在經歷共軍軍艦於澳、紐間的海域實彈演習，以及庫克群島與大陸達成戰略合作夥伴協議後，紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯將於25至27日訪陸。美聯社
在經歷共軍軍艦於澳、紐間的海域實彈演習，以及庫克群島與大陸達成戰略合作夥伴協議後，紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯將於25至27日訪陸。美聯社

在經歷共軍軍艦於澳、紐間的海域實彈演習，以及庫克群島與大陸達成戰略合作夥伴協議後，紐西蘭副總理兼外長皮特斯（Winston Peters）將於月底赴陸訪問。有分析認為，中國大陸與紐西蘭希望能恢復雙邊關係中的「相互理解」。同時，皮特斯的出訪或為紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今年訪陸行鋪路。

據俄羅斯衛星通訊社，中、紐兩國今年將開啟高層溝通，皮特斯將於25日至27日到大陸訪問。此次協商或能為盧克森今年訪陸行鋪平道路，這可能是北京3天會談的成果之一。華東師範大學紐西蘭中心主任陳弘對此表示，鑑於外交溝通的進展，不排除這樣的前景。

陳弘指，2023年紐西蘭議會選舉後，由紐西蘭國家黨、優先黨和行動黨組成聯合政府執政。2024年3月，大陸外交部長王毅訪問紐西蘭；同年6月，大陸國家總理李強對紐西蘭進行正式訪問，取得豐碩成果。如此高級別、高頻次的高層訪問，表明中國大陸高度重視中紐關係，希望與紐西蘭新政府攜手共進，共同推進兩國關係向更高水平發展。

陳弘續稱，皮特斯與大陸有長達40年的交往。本次出訪前，皮特斯表示，與中國大陸是紐西蘭對外關係中最重要、最多元的關係之一，將與陸方保持經常性的高層政治對話。皮特斯訪陸期間，王毅將與其就雙邊關係、地區與全球問題以及太平洋島國等議題進行廣泛、深入的交流與磋商。事實上，盧克森多次表示期待早日訪問大陸。而皮特斯的此次訪問可被看作是為盧克森訪陸鋪設道路。

不過，報導也提到，紐西蘭對庫克群島總理布朗（Mark Brown）訪陸的反應，為皮特斯可能的訪陸行製造一定的負面背景。皮特斯先前表示，紐西蘭應該「重置」與太平洋鄰國的關係，因為布朗在沒有與紐西蘭磋商的情況下就與中國大陸簽署了全面戰略夥伴關係行動計畫。

陳弘認為，紐西蘭聯合政府上台後，在西方國家壓力下，國內的對陸鷹派勢力炒作「中國威脅論」，紐方在對陸政策上曾發生過搖擺。中方認為，兩國需要加強戰略溝通，增進相互了解，鞏固互信，共同維護兩國關係，將雙邊關係向更高層次推進。

先前布朗赴陸訪問時和李強簽署協議，雙方將加強在多領域的合作。另外，路透指出，紐西蘭1名官員稱，解放軍海軍22日在該國附近國際水域進行實彈演習。此前一天，解放軍在澳洲和紐西蘭間國際水域舉行了類似演習，迫使航空公司航班改道。

紐西蘭 關係

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